沙加緬度警車撞示威者 警方指開車警員或看不到對方

By

【KTSF】

在加州首府沙加緬度上週末為非裔青年Stephon Clark舉行的燭光悼念會上，一輛警車撞到一名61歲的示威者事件，警方週一晚公佈警車攝像機片段，警長推測駕駛警車的警察，當時可能並不知道自己撞到人。

沙加緬度縣警長表示，該兩名警察當晚並不是在示威活動執行任務，而是正在回去警局的路上。

在公佈的警車視頻中，見到示威者包圍兩部警車，並對警車拍打和腳踢，警員當時對示威者廣播，示意他們遠離警車，但示威者繼續走近，當見到前方無人時，警員繼續開車緩慢前行，過程中一名女示威者走在兩車中間，被警車低速撞到，跌到在警車的右邊，警車事後繼續前行。

該名被撞到的示威者被送院救治，並在當日午夜出院。

傷者及其他示威者認為，事件是警方撞傷人後不顧而去的事件，目前加州公路巡警正對事故進行調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。