沙加緬度警車撞示威者 警方指開車警員或看不到對方

在加州首府沙加緬度上週末為非裔青年Stephon Clark舉行的燭光悼念會上,一輛警車撞到一名61歲的示威者事件,警方週一晚公佈警車攝像機片段,警長推測駕駛警車的警察,當時可能並不知道自己撞到人。

沙加緬度縣警長表示,該兩名警察當晚並不是在示威活動執行任務,而是正在回去警局的路上。

在公佈的警車視頻中,見到示威者包圍兩部警車,並對警車拍打和腳踢,警員當時對示威者廣播,示意他們遠離警車,但示威者繼續走近,當見到前方無人時,警員繼續開車緩慢前行,過程中一名女示威者走在兩車中間,被警車低速撞到,跌到在警車的右邊,警車事後繼續前行。

該名被撞到的示威者被送院救治,並在當日午夜出院。

傷者及其他示威者認為,事件是警方撞傷人後不顧而去的事件,目前加州公路巡警正對事故進行調查。

