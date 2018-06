By

【KTSF】

東灣Danville市的680公路北行線週一早上有大樹塌下,導致一名女司機傷重不治。

當局於早上8時55分接獲舉報,出事路段位於El Cerro Boulevard出口處以北。

婦人當時駕駛一輛平治房車北行,期間一株約50呎至60呎長的大樹倒塌在公路上,暫時未知大樹是壓在汽車上,還是塌在汽車前方,駕車的婦人在事故中當場不治。

事發後,除最左邊的行車線外,其餘行車線一度被大樹阻擋,當局暫未知大樹何故塌下,出事路段的行車線至中午12時半已重開。

