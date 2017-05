By

【KTSF】

東灣Danville市的Costco商店週五中午發生持械劫案,警方正追緝兩名涉案男子。

在中午時分,警方接獲舉報,指兩名男子身穿連帽上衣和頭戴面罩,步進位於Fostoria Way的Costco商店。

其中一名男子被指打破飾櫃,取走裏面的貨品,當店員試圖截停男子時,另一名涉案男子被指在店內開槍,暫時未知他是否向著店員開槍。

兩名男子得手後乘坐一輛銀色豐田Camry汽車離開,車牌是紙製。

案中沒有人嚴重受傷,但其中一名顧客在事發時疑受驚過度,在躲避疑犯是跌倒,需要敷藥治療。

警方仍在追緝疑犯的下落,任何人如能提供線索,請與Danville市警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。