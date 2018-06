影星吳彥祖舊金山泊車 遭賊人打破車窗偷袋（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

來自灣區的華裔影星吳彥祖,他駕駛的一輛黑色SUV週日下午停在舊金山Mission區一條繁忙大街上,不料卻遭賊人爆竊,偷走車內兩個袋。

吳彥祖在社交網站Instagram公開兩個視頻,並發文說,他的黑色SUV停在Guerrero和Liberty街交界的街角,附近鄰居提供的閉路電視監控錄影顯示,一名疑犯站在他的車旁邊觀察了一下,然後走到車後打爛後窗玻璃,偷走車內兩個袋子迅速逃走。

而吳彥祖此時和幾位朋友正由旁邊的橫街Liberty Street走回車子,時間只相差幾秒。

吳彥祖說,如果他早到5秒,就會教訓竊賊一頓。

第二個監控視頻顯示,疑犯從一輛綠色豐田Corolla下車,吳彥祖呼籲若有人看到這部綠色Corolla,就拍下車牌號碼然後發給他。

警方記錄也顯示,案發於週日下午4點15分左右,地點是Guerrero街800號路段,吳彥祖離開車輛前後,僅約15分鐘就遭賊人爆竊。

