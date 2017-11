夏威夷殺人犯逃出精神病院 疑乘機前往聖荷西

By

【KTSF 陶璟樂報導】

一名涉嫌犯下殺人案的男子因患有精神疾病,曾在1979年被判無罪,而他近日從夏威夷ㄧ家精神病院逃跑,當局警告他很可能來到灣區,目前灣區各地警方正展開搜查。

1979年,Randal Saito涉嫌殺人,但因精神有問題被判無罪走出法庭,之後在1981年住進夏威夷州立醫院接受治療。

不過他近日從精神病院逃走,當局說有記錄顯示,他從Maui乘坐夏威夷航空前往聖荷西國際機場。

法庭曾在1993年和2000年分別否決了Saito的出院請求,理由是相信他的精神狀態對社區有嚴重的危害。

夏威夷警方表示,此人高度危險,完全具備再度傷人的可能性。

聖荷西機場方面稱,聯邦調查局(FBI)和美國法警正在追查Saito的下落,懷疑他於週日睌7時已經抵達灣區,尚不知其下落。

當局指出Saito大約6英呎高,黑髮,體型魁梧,如有居民看到他不要靠近,立刻撥打911報警。

