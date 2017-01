By

【KTSF 崔凱橋報導】

週二風暴帶來的大雨導致洪水氾濫,北灣當局下令居住在San Anselmo Creek及Russian河附近的居民需要緊急疏散。

週二晚大約7時,Sonoma縣緊急應變中心對居住在Russian河附近的居民發出了緊急疏散指示,建議居民離開位於Russian河38.3呎水位以下的地區,並隨身攜帶緊急應用物資。

而在Marin縣的San Anselmo Creek,亦在週二晚同一時間響起洪水警報,建議San Anselmo市中心區的店鋪和居民疏散,而San Anselmo附近的Ross Valley,當地的Corte Madera Creek的水位一度比防洪線高出一呎,有關緊急疏散令已經在晚上9點解除。

北灣Sonoma縣多個城市仍然受洪水的威脅,多處出現水浸的情況,國家氣象局對該區繼續發出沿岸水災警告。

