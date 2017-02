By

【KTSF 陳令楠報導】

加州的Oroville水壩洩洪道面臨崩塌的危機,當局的洪水警告仍生效,被疏散的超過18萬名下游居民,仍然未知他們能何時重回家園。

當局運送大量石塊到水庫附近,敲碎後用布袋包裹,然後再用直升機投放到緊急洩洪道的大洞進行修補。

目前水庫水位已經下降,但因為本週後期將有更多風暴侵襲北加州,因此當局目前正緊急排水,降低Oroville湖的水位,避免湖水溢出。

另外,東灣奧克蘭市與Oroville當局合作,開設地區監測中心,協助監測加州天氣,以及幫助有需要的民眾。

