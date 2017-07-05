Daly City女子沒收據退貨被拒 涉怒打店員被追緝

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中半島Daly City警方正尋找涉及毆打案的一名非洲裔女子，她涉嫌在市內一間服裝店，向店員打耳光，並向他們擲物。

事發於上週五下午1時50分，在Westlake Center 100號的T.J. Maxx店。

該名女子被指在沒有收據下，企圖退還貨品，但遭到店員拒絕，涉案女子被指把一包糖果潑向店員，並向店員打耳光，接著步出店外，乘坐一輛Hyundai四門房車離開。

壞疑涉案女子被指是非洲裔，年約25歲，5呎5吋高，重約140磅，中等身材，蓄黑髮，有紅色挑染，身穿粉紅色裝束，店內有保安視頻拍下其容貌。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Daly City警局，電話：(650) 991-8119，或致電匿名報案熱線，電話：(650) 873-2467，案件編號：17004796.

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