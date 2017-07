Daly City女子沒收據退貨被拒 涉怒打店員被追緝

By

【KTSF】

中半島Daly City警方正尋找涉及毆打案的一名非洲裔女子,她涉嫌在市內一間服裝店,向店員打耳光,並向他們擲物。

事發於上週五下午1時50分,在Westlake Center 100號的T.J. Maxx店。

該名女子被指在沒有收據下,企圖退還貨品,但遭到店員拒絕,涉案女子被指把一包糖果潑向店員,並向店員打耳光,接著步出店外,乘坐一輛Hyundai四門房車離開。

壞疑涉案女子被指是非洲裔,年約25歲,5呎5吋高,重約140磅,中等身材,蓄黑髮,有紅色挑染,身穿粉紅色裝束,店內有保安視頻拍下其容貌。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Daly City警局,電話:(650) 991-8119,或致電匿名報案熱線,電話:(650) 873-2467,案件編號:17004796.

