中半島Daly City本月初一間快餐店發生衝突事件,警方正追緝兩名涉案人士。

事發於9月1日早上11時半左右,一名男子被指在Gellert大道372號的In-N-Out快餐店內,持小刀威嚇一名受害人。

疑犯被指是非洲裔,身高約5呎10吋,厚捲髮,額頭有疤。

當時有一名菲律賓裔女子與他同行,她身高約5呎2吋,戴眼鏡,身穿類似Adidas品牌的運動外套,黑白間條上衣。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡Daly City警方,電話:(650) 238-7962,或傳電郵到:pdolan@dalycity.org。

