By

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City上月底連續發生兩宗露體案件,案發地點都在Westmoor高中附近,警方拘捕了疑犯。

疑犯是53歲就金山居民Anthony Merino,他被控露體等嚴重罪名。

警方表示,上月27號和29號,Merino涉嫌在Westmoor 高中附近向女性露體,對象包括一個女童以及兩名成年人。

警方表示,疑犯有前科,所以控罪更重。

警方仍在調查這連串露體案,並呼籲有線索的市民與警方探員Shane Hart聯繫,電話:(650) 991 8146。

更多新聞:

奧克蘭女子慘遭強姦 警緝3色魔

聖荷西州大附近女子遇襲 警緝非裔漢

南灣婦學校附近險被姦 聖荷西男子疑涉案被捕

賣淫集團華裔首腦涉租屋經營妓院 判監46個月

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。