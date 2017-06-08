Craigslist賣家Daly City交易時遇劫 警緝白人疑犯

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【KTSF 劉瑩報導】

中半島Daly City上週發生一宗涉及網上交易的劫案，警方已發佈疑犯照片，希望公眾協助破案。

事發於6月1日晚上7點30分左右，受害人在網站Craigslist看到相關廣告，應約前往Daly City一間加油站進行交易，購買一台蘋果手提電腦以及蘋果手機。

疑犯被指乘坐一輛計程車，前往加油站與受害人接洽，疑犯登上受害人的汽車後，拿出一把長4英寸的刀，威脅受害人交出財物，疑犯得手後乘坐計程車逃離現場。

據報疑犯為一名年約30至40歲的白人男子，身高5呎6吋，身型矮壯，留一頭灰棕色短髮，案發時穿白色V領T恤，戴灰色棒球帽，藍色牛仔短褲，棕色靴，背著一個淺藍色和黃色的North Face品牌背包。

任何人如有線索，請和Daly City警方聯繫，電話：(650) 991-8119。

另外，警方同時提醒民眾，Daly City已經設有網上安全交易區，地址就在90th Street 333號路段，位於Daly City警局前，這個區域有特別的標識，並設有24小時的監控，方便民眾安全在此進行如Craigslist和eBay等網上交易。

警方呼籲民眾進行網上交易時，盡量使用這個交易區。

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