Craigslist賣家Daly City交易時遇劫 警緝白人疑犯

【KTSF 劉瑩報導】

中半島Daly City上週發生一宗涉及網上交易的劫案,警方已發佈疑犯照片,希望公眾協助破案。

事發於6月1日晚上7點30分左右,受害人在網站Craigslist看到相關廣告,應約前往Daly City一間加油站進行交易,購買一台蘋果手提電腦以及蘋果手機。

疑犯被指乘坐一輛計程車,前往加油站與受害人接洽,疑犯登上受害人的汽車後,拿出一把長4英寸的刀,威脅受害人交出財物,疑犯得手後乘坐計程車逃離現場。

據報疑犯為一名年約30至40歲的白人男子,身高5呎6吋,身型矮壯,留一頭灰棕色短髮,案發時穿白色V領T恤,戴灰色棒球帽,藍色牛仔短褲,棕色靴,背著一個淺藍色和黃色的North Face品牌背包。

任何人如有線索,請和Daly City警方聯繫,電話:(650) 991-8119。

另外,警方同時提醒民眾,Daly City已經設有網上安全交易區,地址就在90th Street 333號路段,位於Daly City警局前,這個區域有特別的標識,並設有24小時的監控,方便民眾安全在此進行如Craigslist和eBay等網上交易。

警方呼籲民眾進行網上交易時,盡量使用這個交易區。

