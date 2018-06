By

【KTSF】

Daly City週一發生襲擊案,警方希望民眾提供疑犯線索。

警方消息指,在週一早上約6點51分,一名37歲的女士行經Mission街6100號Walgreen’s藥房門前時,被人無緣無故拳打她手臂。

女事主形容疑犯是黑色頭髮,留有鬍鬚,身高接近5呎4吋,體重約140磅,當時身穿黑色外套,藍色牛仔褲。

當時閉路電視拍下疑犯的畫面,警方呼籲民眾提供線索。

