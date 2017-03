By

中半島Daly City本週連續發生兩宗露體案件,案發地點都在Westmoor高中附近,警方相信匪徒是同一個人,他涉嫌向一名19歲少女以及一名12歲女童露體。

第一宗案件在週一傍晚6時10分發生,一名19歲女子在Westmoor公園步行時,報稱遇上該名露體狂。

第二宗案件在週三下午2時半左右發生,一名12歲女童在Mariposa大街100號路段步行時,也遇上露體狂,警方估計是同一人。

該名露體狂疑似拉美裔或白人男子,身高約6呎,駕駛一輛疑似銀色或金色的2003年豐田Camry汽車。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Daly City警局,電話:(650) 992-1225。

