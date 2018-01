By

【KTSF】

中半島Daly City市一名男子週二晚與警員發生糾纏,期間有警員向男子用上電擊槍,結果男子被制服後失去知覺,最後傷重不治。

事發於週二晚11時22分,警員接獲舉報,前往Brunswick街900號路段一幢住屋,到場後發現屋內多名家庭成員發生衝突,並需要制服其中一人。

警員出動電擊槍制服該名男子,並為他戴上手銬,之後,警員發現該名男子失去知覺,立即將他送院搶救,最後宣告不治。

當局尚未公布案件的細節。

