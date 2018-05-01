Daly City保齡球館槍擊案男子重傷危殆

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【KTSF 鄭麗娜報導】

中半島Daly City一家保齡球館上週六晚上發生槍擊案，造成一人重傷。

現場有目擊者用手機拍下事發過程，有人發生口角，繼而有人向另一人揮拳，然後就傳出三下槍聲，其他人包括拍攝片段的目擊者，馬上跑到洗手間躲避。

警方說，嫌犯用的是手槍，案發於上星期六晚約9點20分，警方到達位於Daly City King Drive 900號的保齡球館時，發現一名男子身上至少有一處槍傷，他被送到舊金山總院搶救，目前情況危重，開槍嫌犯仍然在逃。

目擊者，指出槍擊發生時，現場有不少顧客，包括兒童，警方呼籲目擊者提供線索，如果有任何照片或片段，請提供給警方，協助警方調查本案。

保齡球館已恢復正常營業，一些顧客稱，不會受槍擊案的影響，會繼續光顧。

球館附近的居民表示，這裡的環境很棒，很安靜，感覺很舒適，喜歡帶孩子來這裡，只是以後會多注意周圍環境，確保一切正常。

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