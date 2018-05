Daly City保齡球館槍擊案男子重傷危殆

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

中半島Daly City一家保齡球館上週六晚上發生槍擊案,造成一人重傷。

現場有目擊者用手機拍下事發過程,有人發生口角,繼而有人向另一人揮拳,然後就傳出三下槍聲,其他人包括拍攝片段的目擊者,馬上跑到洗手間躲避。

警方說,嫌犯用的是手槍,案發於上星期六晚約9點20分,警方到達位於Daly City King Drive 900號的保齡球館時,發現一名男子身上至少有一處槍傷,他被送到舊金山總院搶救,目前情況危重,開槍嫌犯仍然在逃。

目擊者,指出槍擊發生時,現場有不少顧客,包括兒童,警方呼籲目擊者提供線索,如果有任何照片或片段,請提供給警方,協助警方調查本案。

保齡球館已恢復正常營業,一些顧客稱,不會受槍擊案的影響,會繼續光顧。

球館附近的居民表示,這裡的環境很棒,很安靜,感覺很舒適,喜歡帶孩子來這裡,只是以後會多注意周圍環境,確保一切正常。

