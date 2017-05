By

【KTSF】

中半島Daly City的Serramonte Center週三早上有兩名建築工人互相打鬥,其中一人受傷,需要送院治療。

事發於早上7時半左右,地點在Target商店正在翻新的範圍,兩名建築工人差不多結束通宵值班。

事發後,其中一人臉部有皮外傷,以及右手被割傷,可能需要縫針治療。

涉案另一名建築工人事後逃離現場,暫時未知何事觸發打鬥,暫時沒有人被捕。

