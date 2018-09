By

較早前在德州達拉斯,一名白人女警涉嫌入錯屋並開槍殺死住在上址的非洲裔鄰居,涉案女警週一被警察局開除。

達拉斯警局週一早上發推文公佈,警察局長已經在週一開除女警Amber Guyger,因為內部調查發現,Guyger在事發3天後被控誤殺時有從事不良行為,但就沒有解釋是甚麼不良行為。

Guyger被控在9月6日誤殺26歲的樓上鄰居,被告聲稱,回家時看到大門半開,入內後漆黑一片,之後見到有人,就以為是入屋爆竊所以開槍。

不過有鄰居反駁這說法,說當時聽到敲門聲,跟著一把女聲說,讓我進來,讓我進來。

