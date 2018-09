達拉斯女警下班回家入錯屋 錯手射殺鄰居

By

【KTSF】

德克薩斯州達拉斯市一名女警下班回家後因為入錯屋,誤當非洲裔鄰居入侵她的公寓單位,拔槍將他射殺,警方稱,她將會被控過失殺人罪。

事發於週四晚,涉案女警開槍後自行報案,並對到場調查的警員說,她以為她進入的公寓單位是她的居所。

警員接報到場後,即時為中槍的傷者急救,他送院搶救後不治。

法醫官已證實死者現年26歲,名叫Botham Jean,來自加勒比海島國St. Lucia,他曾在阿肯色州上大學,也曾在會計及顧問公司PwC. Jean工作。

警方尚未公布開槍女警的名字,但透露她回家時是身穿制服,在事件中沒有受傷,在調查進行期間,她已被勒令休假,暫時未知女警開槍前,她與死者有何互動。

當局沒有透露涉案女警是如何進入Jean的單位,暫時未知他單位的大門是否開著,或沒有上鎖,公寓的地址距離達拉斯警察總部僅數個街口。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。