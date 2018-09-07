達拉斯女警下班回家入錯屋 錯手射殺鄰居

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德克薩斯州達拉斯市一名女警下班回家後因為入錯屋，誤當非洲裔鄰居入侵她的公寓單位，拔槍將他射殺，警方稱，她將會被控過失殺人罪。

事發於週四晚，涉案女警開槍後自行報案，並對到場調查的警員說，她以為她進入的公寓單位是她的居所。

警員接報到場後，即時為中槍的傷者急救，他送院搶救後不治。

法醫官已證實死者現年26歲，名叫Botham Jean，來自加勒比海島國St. Lucia，他曾在阿肯色州上大學，也曾在會計及顧問公司PwC. Jean工作。

警方尚未公布開槍女警的名字，但透露她回家時是身穿制服，在事件中沒有受傷，在調查進行期間，她已被勒令休假，暫時未知女警開槍前，她與死者有何互動。

當局沒有透露涉案女警是如何進入Jean的單位，暫時未知他單位的大門是否開著，或沒有上鎖，公寓的地址距離達拉斯警察總部僅數個街口。

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