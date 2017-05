好多事不管不理,影響到人就不好了。好像在公眾場所,家長不管教好小朋友,騷擾到別人,就好容易有拗撬。

大連一位母親宋女士,近日在網上圖文並茂大控訴,稱在餐廳有名女大學生不滿她4歲女兒吵鬧,更連踹她女兒兩腳。

宋女士微博控訴後,網友初時一面倒同情她,但餐廳閉路電視畫面公開後,形勢開始逆轉。

原來當時小女孩在餐廳內嬉戲玩樂,躲在椅子後,該名女子踹椅子洩忿,不是直接踹女孩,雙方繼而打得扭作一團。

宋女士激動得不斷拿餐具擲向那女子,該女子亦不甘示弱,離開餐廳前,拿杯擲向宋女士的朋友,還差點擲中女孩。

看到這一幕,宋女士又再失控,還扇了侍應耳光。這時,侍應也一起失控了。

片段公開後,有人批評宋女士不應在女兒面前與人動粗,亦有人批評踹椅子的女大學生,她又有何解釋呢?

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。