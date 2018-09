研究指每日服用少量阿斯匹靈弊多於利

By

阿斯匹靈通常用來止痛和退燒,不過有數以百萬計的人,每日服用少量,以為可以預防疾病,但最新的研究發現,這樣做有時壞處多過好處,尤其是老人家。

新英格蘭內科醫學期刊剛剛發表3項研究報告,指出每日服用阿斯匹靈,對健康的長者不但未能提供顯著的益處,有時更會害多過利。

這個結果推翻了以往認為每日低劑量阿斯匹靈,有助預防疾病的看法。

這次主要的新研究,覆蓋兩萬名在澳洲和美國的長者,他們的年齡中位數是74歲。

參與實驗的長者,一半每日服用100毫克阿斯匹靈,而有一半就服用替代劑。

接近5年之後,研究人員發現,在無殘障情況下生存,兩組人並無分別,不過阿斯匹靈組別出血的比率,高過替代劑組別。

第二項研究結果發現,阿斯匹靈組別,出血性中風的風險,明顯地高過替代劑組別。

而第三項研究結果,阿斯匹靈組別的任何原因死亡率,也高過替代劑組別,研究員提醒,這個結果出乎意料,要小心解讀。

對於那些曾經試過心臟病突發或中風的病人,以往的研究很清晣指出,每日服用阿斯匹靈好處多過壞處。

研究人員並不建議,正在每日服用阿斯匹靈的成年人忽然停止服用,應該先徵求醫生意見才有所決定。

