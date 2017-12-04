華裔父親家住中谷 如何應付4小時通勤到舊金山上班（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

根據一份報告，灣區越來越多居民無法負擔高房價，而選擇在首府沙加緬度及周邊城市置業，本台記者訪問了一名在舊金山上班的華裔，他如何解決這一天4個多小時的通勤呢？

上了一整夜的班，在舊金山國際機場工作的David Sun已經很疲累，準備回去休息，機場的穿梭巴士載他回員工停車場，不過David並不是要開車回家，而是要在車裡準備睡覺。

David說：”當初買這個車就是想睡覺會舒服點。”

David買了二手的Wagon，將車子後面改成床鋪，原來David的家在Rocklin，開車到舊金山要兩個多小時，於是他選擇在航空公司一天上10小時每週4天的班，有3天的時間可以回家休息，跟家人團聚。

David說：”稍微有點辛苦，但是不能說不能克服，相對新的房子給我們帶來好處來講，這點還是可以接受，而且我的小孩上學非常近，走路就可以去上，不管小學初中高中都可以，所以我做一點犧牲是可以接受。”

當David展示他在Rocklin家的照片，就可以理解為甚麼他會做出這樣的犧牲。

他的房子院子就佔9,000平方英呎，裡頭有4個房間，樓底高，買的時候廚房還重新裝修，都是高級的大理石。

這樣一間屋，在灣區可能要300、400萬，但他買的時候只花了40萬。

David說：”在買這個房子之前，我是在舊金山住，但是我們住的房子非常小，是兩房大概加起來不到300呎，因為我承擔不起灣區或是舊金山附近的房子。”

根據房地產網站Redfin最新報告，首府沙加緬度是想擺脫擁塞道路和高生活成本的灣區人移居的首選，目前這裡及周遭城市的屋價，平均30萬元，比奧克蘭市（屋崙）便宜一半有多。

David說：”尤其是我一個人工作，就很難負擔的起灣區這樣的房價，所以這也是我不得不跑這麼遠來買房子的原因。”

飛機起飛的噪音，不時打斷記者的採訪，但是David說，當他累的時候，一倒下去就睡死了，甚麼都聽不到，而且在這個停車場，跟他同樣睡車的子大有人在。

今年是David一家人首次在新房子過聖誕節，他買了一顆好大的聖誕樹，由小孩負責布置，看到孩子在聖誕樹旁滿足的笑容，一星期4天睡車子的辛苦也都值得了。

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