華裔父親家住中谷 如何應付4小時通勤到舊金山上班（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一份報告,灣區越來越多居民無法負擔高房價,而選擇在首府沙加緬度及周邊城市置業,本台記者訪問了一名在舊金山上班的華裔,他如何解決這一天4個多小時的通勤呢?

上了一整夜的班,在舊金山國際機場工作的David Sun已經很疲累,準備回去休息,機場的穿梭巴士載他回員工停車場,不過David並不是要開車回家,而是要在車裡準備睡覺。

David說:”當初買這個車就是想睡覺會舒服點。”

David買了二手的Wagon,將車子後面改成床鋪,原來David的家在Rocklin,開車到舊金山要兩個多小時,於是他選擇在航空公司一天上10小時每週4天的班,有3天的時間可以回家休息,跟家人團聚。

David說:”稍微有點辛苦,但是不能說不能克服,相對新的房子給我們帶來好處來講,這點還是可以接受,而且我的小孩上學非常近,走路就可以去上,不管小學初中高中都可以,所以我做一點犧牲是可以接受。”

當David展示他在Rocklin家的照片,就可以理解為甚麼他會做出這樣的犧牲。

他的房子院子就佔9,000平方英呎,裡頭有4個房間,樓底高,買的時候廚房還重新裝修,都是高級的大理石。

這樣一間屋,在灣區可能要300、400萬,但他買的時候只花了40萬。

David說:”在買這個房子之前,我是在舊金山住,但是我們住的房子非常小,是兩房大概加起來不到300呎,因為我承擔不起灣區或是舊金山附近的房子。”

根據房地產網站Redfin最新報告,首府沙加緬度是想擺脫擁塞道路和高生活成本的灣區人移居的首選,目前這裡及周遭城市的屋價,平均30萬元,比奧克蘭市(屋崙)便宜一半有多。

David說:”尤其是我一個人工作,就很難負擔的起灣區這樣的房價,所以這也是我不得不跑這麼遠來買房子的原因。”

飛機起飛的噪音,不時打斷記者的採訪,但是David說,當他累的時候,一倒下去就睡死了,甚麼都聽不到,而且在這個停車場,跟他同樣睡車的子大有人在。

今年是David一家人首次在新房子過聖誕節,他買了一顆好大的聖誕樹,由小孩負責布置,看到孩子在聖誕樹旁滿足的笑容,一星期4天睡車子的辛苦也都值得了。

