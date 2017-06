By

【KTSF 崔凱橋報導】

紐約州一個主題公園週日出現驚險場面,一名女乘客被卡在吊車安全欄,最後從約10米高處墮下,有人在地面接著她,沒有大礙。

14歲的女乘客手臂和頸卡在吊車安全欄,雙腳懸在半空,吊車繼續溜向前方,撞到大樹後停下。

過了沒多久,女乘客終於支持不了,數名男遊客合力接住她。

女事主無大礙,至於接住她的男遊客背部受輕傷、檢查後已出院。

園方檢查過吊車稱一切運作正常,但為安全起見決定暫停運行。

