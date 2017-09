By

北灣Petaluma市附近,週三早上一名父親駕車接載3歲兒子到託兒所,他把車停下後,把兒子從兒童汽車安全座椅中抱出時,汽車突然溜後,兒子更被車胎輾過,父子兩人同告受傷。

警方於早上10時40分接獲舉報,事發現場位於Petaluma市以西的Emerald Drive。

父親把車停下後,但沒有把車轉至停車檔,他從兒童安全座椅抱出兒子時,汽車突然溜後,期間他跌倒在地,並把兒子一併拉出,兒子接著被汽車一個前車胎輾過。

父親在事故中受傷,傷勢中等,而兒子傷勢由中等至嚴重,二人已送院治療。

