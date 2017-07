By

【KTSF】

路易斯安那州Pineville市一名男子週一因為超速駕車,接載即將臨盆的妻子到醫院分娩,途中被警方截查兼被帶署扣查,結果錯過女兒出生的一刻。

據當地電視台報導,Zak Evans在女兒出生時還在獄中拘留,他的妻子Bridge需要由救護車送院娩,Evans涉嫌觸犯超速駕駛、逃避警方追捕和魯莽行事等。

警方稱,Evans當時在行車時速規定在每小時55哩的路段,以108哩的時速行駛。

警方最後有送Evans到醫院,但他已錯過女兒出世的一刻。

