南加父承認殺5歲親生子 動機疑向前妻報復

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南加州一名父親與前妻陷入兒子撫養權的爭奪戰，他被指為向前妻報復，把只有5歲的兒子殺害，他週二承認是殺人兇手，其前妻在庭上擁著兒子的骨灰龕，痛哭失聲。

檢控官在庭上問35歲被告Aramazd Andressian Sr.，他有否蓄意殺害兒子Aramazd Jr.，Andressian簡單回應”是”，承認一級謀殺罪。

被告被控在4月帶兒子到迪士尼樂園後，將他殺害，控方指稱他是為了向前妻報復，其殺人計謀已籌備了兩個月。

被告的辯護律師拒絕評論控方的推論，但堅稱被告並無計劃殺人，而被告已向調查員披露藏屍地點，控方尚未披露Aramazd Jr.是如何遭到毒手。

辯護律師稱，被告這次認罪，部分原因是希望控方不會向其加控可以判處死刑的控罪，而被告也非常懊悔殺害兒子。

被告將會面臨判監25年至終身監禁，判刑日期定於8月23日。

控方估計Aramazd Jr.是於4月21日到迪士尼樂園後遭毒手，翌日，他父親在一輛車中，被發現嗑藥後神智不清，汽車倒滿汽油，疑似意圖自殺。

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