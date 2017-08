南加父承認殺5歲親生子 動機疑向前妻報復

By

【KTSF】

南加州一名父親與前妻陷入兒子撫養權的爭奪戰,他被指為向前妻報復,把只有5歲的兒子殺害,他週二承認是殺人兇手,其前妻在庭上擁著兒子的骨灰龕,痛哭失聲。

檢控官在庭上問35歲被告Aramazd Andressian Sr.,他有否蓄意殺害兒子Aramazd Jr.,Andressian簡單回應”是”,承認一級謀殺罪。

被告被控在4月帶兒子到迪士尼樂園後,將他殺害,控方指稱他是為了向前妻報復,其殺人計謀已籌備了兩個月。

被告的辯護律師拒絕評論控方的推論,但堅稱被告並無計劃殺人,而被告已向調查員披露藏屍地點,控方尚未披露Aramazd Jr.是如何遭到毒手。

辯護律師稱,被告這次認罪,部分原因是希望控方不會向其加控可以判處死刑的控罪,而被告也非常懊悔殺害兒子。

被告將會面臨判監25年至終身監禁,判刑日期定於8月23日。

控方估計Aramazd Jr.是於4月21日到迪士尼樂園後遭毒手,翌日,他父親在一輛車中,被發現嗑藥後神智不清,汽車倒滿汽油,疑似意圖自殺。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。