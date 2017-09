DACA暫緩遣返年輕無證人士計劃內容是甚麼（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普總統決定終止簡稱DACA的暫緩遣返年輕無證人士計劃,並且限期國會在6個月內立法想出方案來取代,究竟DACA計劃具體內容是甚麼,以下為大家解釋。

DACA的全稱是Deferred Action for Childhood Arrivals program,即是暫緩遣返童年來美國的人士,這些人士稱為夢想生(dreamer)。

在DACA計劃下,合資格的人必須是在16歲前入境美國,截至2012年6月15日為止未滿31歲,並從2007年6月15日開始持續居住在美國。

在申請獲批准後,他們可以考取駕駛執照、申請入讀大學和合法工作,許可證需要每2年續期一次,但是DACA計劃只是暫緩遣返,而不是讓這批無證年輕人取得綠卡或成為美國公民。

夢想生這個名稱來自2001年的提出的夢想法案(DREAM Act),該法案主張讓年輕無證人士可以入讀大學和參軍,獲取合法身份。

法案在2010年被參議院否決,但是夢想生的名稱就保留到現在。

奧巴馬政府在2012年以DACA計劃保護夢想生,至今有接近80萬人受惠。

受到DACA保護的人士,以來自墨西哥的為最多,其次是薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯。

