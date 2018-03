DACA夢想計劃週一到期 國會仍未有補救方案（視頻）

By

特朗普總統去年設期限要國會立新法,取代DACA夢想生計劃,如今新法未見,週一已到廢除DACA的期限,但鑑於聯邦法院1月頒布的禁制令,目前夢想生仍能為許可證續期。

保障無證青年的DACA夢想生計劃週一正式到期,首都華盛頓有集會,示威者遊行到國會,促請議員設法保障一班夢想生。

示威者John Kim說:”我本身是夢想生,這對我是重要議題,我的家人已分開,我有姊妹在波士頓,我希望我們都有在美國居住的身分,讓政客決定我們的去留實在荒謬。”

特朗普在去年9月宣布廢除DACA,並要國會在今年3月5日前設新法取代,但如今新法未見,限期已到。

特朗普發推文歸咎民主黨不合作,但有民主黨參議員就反駁,特朗普言行不一。

民主黨聯邦參議員Dick Durbin說:”選舉期間對移民尖酸評論,說圍牆、墨西哥強姦犯等過後,他多次就DACA說,這次年輕人值得給予機會,他親自也多次跟我這樣說,我相信他,但卻沒證據顯示這已出現,或將會出現。

雖然3月5日是特朗普就DACA設的期限,但鑑於目前仍有法律訴訟挑戰是否廢除DACA,而聯邦法院在1月頒布禁制令,意味著夢想生目前在限期後,仍能為到期的許可證續期。

