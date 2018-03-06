DACA夢想計劃週一到期 國會仍未有補救方案（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

特朗普總統去年設期限要國會立新法，取代DACA夢想生計劃，如今新法未見，週一已到廢除DACA的期限，但鑑於聯邦法院1月頒布的禁制令，目前夢想生仍能為許可證續期。

保障無證青年的DACA夢想生計劃週一正式到期，首都華盛頓有集會，示威者遊行到國會，促請議員設法保障一班夢想生。

示威者John Kim說：”我本身是夢想生，這對我是重要議題，我的家人已分開，我有姊妹在波士頓，我希望我們都有在美國居住的身分，讓政客決定我們的去留實在荒謬。”

特朗普在去年9月宣布廢除DACA，並要國會在今年3月5日前設新法取代，但如今新法未見，限期已到。

特朗普發推文歸咎民主黨不合作，但有民主黨參議員就反駁，特朗普言行不一。

民主黨聯邦參議員Dick Durbin說：”選舉期間對移民尖酸評論，說圍牆、墨西哥強姦犯等過後，他多次就DACA說，這次年輕人值得給予機會，他親自也多次跟我這樣說，我相信他，但卻沒證據顯示這已出現，或將會出現。

雖然3月5日是特朗普就DACA設的期限，但鑑於目前仍有法律訴訟挑戰是否廢除DACA，而聯邦法院在1月頒布禁制令，意味著夢想生目前在限期後，仍能為到期的許可證續期。

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