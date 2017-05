By

【i-CABLE】 英國全國醫療系統遭黑客大規模攻擊,勒索贖金,最少16個醫院聯網受影響,甚至要暫時關閉,有緊急病人須轉院。

當局指,醫院電腦網絡系統遭黑客用”勒索軟件”攻擊,惡意加密有用檔案及資料,暫時所知並無解密方法,黑客要求支付贖金,才讓系統恢復正常。

除了電腦,還影響電話,傳送X光圖片及病理測試結果,以及向醫護人員傳送訊息的系統。

院方呼籲,如有緊急情況,應先直接撥打緊急熱線,勿直接前往急症室。

西班牙最大的跨國電訊商,還有當地的電力、燃氣供應商同日也遭相同的”勒索軟件”攻擊,暫時未知攻擊來源是否相同。

