CVS藥房宣布動用690億元 收購Aetna健保公司

【KTSF 張麗月報導】

健保業的CVS Health同意以現金和換股方式,總值大概690億元,收購Aetna健保公司,兩間公司的結合希望可以提供一種社區醫療的一站式服務,併購可望在明年下半年完成。

這個概念是Aetna的投保人可以到CVS的連鎖藥房,向那裡的護士和藥劑師等醫療人員,查詢他們的病況和配藥。

有分析指出,這種新的醫療服務方式,主要是受到有消息傳出說,網購龍頭Amazon有意進軍藥物業,擔心會顛覆傳統藥房的經營模式。

其實CVS和Aetna在7年前已經開始有合作,雙方對醫療業的未來趨勢也有近似的遠見,因此面對潛在的競爭,CVS和Aetna在過去兩個月落實談判合併問題。

雙方都表示,對競爭對手窮追猛打,並不是解決問題的方法,最重要是”各有各去做”。

