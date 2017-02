By

【KTSF 林佩樺報導】

最近收到PG&E帳單,是否有被大幅增長的費用嚇到?不少民眾反映電費比平常貴了兩三倍,PG&E表示是天氣寒冷導致,但有消費組織卻認為PG&E沒交代真正的原因。

PG&E太平洋媒氣電力公司最近寄出的帳單讓不少人吃驚,一位女士就表示,從一般的20元竟然變成90元。

一戶位於東灣Pleasonton的民宅更收到高達2500元的帳單,在社交網站,可以找到不少灣區民眾的抱怨怎麼回事?

關注消費權益團體The Utility Reform Network的 Mark Toney解釋,除了天氣變冷以外,漲價最大的原因是瓦斯的運送。

他指出,兩年前加州立法人員通過瓦斯運送和貯藏費用上升83%,此筆費用幾乎在帳單中占一半。他又指,組織理解管線需要修理,但問題在付費人應該負多少?而股東也是該負責的人。

