灣區連鎖按摩院突倒閉 預購套票苦主現身說法（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

A Perfect Day Spa按摩院突然倒閉,首當其衝受到影響的是預購了套票的顧客,他們的損失從數百元到數千元不等,有苦主表示,在1月底才購買新的按摩套票,當時店裏的生意非常好,完全沒有倒閉的預兆。

李小姐是中半島Millbrae市A perfect Day Spa的顧客,光顧這間按摩院已經有5年,幾乎每星期去一次,她表示,按摩院環境舒適,按摩師的技術及服務態度很好,因此為了支持按摩師,李小姐常常都會預購套票,最新一個大約包括30多個小時的套票,在1月21日購買 ,用了大約1,000元,連同以前買下了一共有50多個小時的服務。

按摩院顧客李小姐說:”每次他們的前枱都很踴躍叫我去買套票,那我就為了幫所有人的生意,而且現在是新年,我剛剛買了一個,他們的業績壓力非常大,有時候幾個按摩師致電到我家,問我要不要買套票。”

李小姐表示,自己從事房地產工作,對商舖空間利用很敏感,按摩院佔地約13,000平方呎,但她每次去按摩的時候,空置的地方總是很多,令她常常擔心按摩院如何達到收支平衡,因此每次買套票前,李小姐都會問按摩院的生意如何。

李小姐說:”職員說週末預約滿得連吃飯的時間都沒有,所以他們跟我說你放心好了,生意這麼火爆,不可能延續不下去,所以沒人有預感會倒閉)。”

不過李小姐的擔憂最後成為事實,因為李小姐算是熟客,所以有職員上週五致電通知她按摩院倒閉的消息。

李小姐說:”我第一個反應是,這些員工怎麼辦呢?灣區現在的收費這麼厲害,他們的受損比我的受的更嚴重,因為畢竟我只是消費者,完了以後,我才想到我要去試試聯絡我的信用卡公司能否追回來,因為是1月份發生的事。”

李小姐較為小心謹慎,因此她每次都要求拿收據,不過有其他苦主就沒有那麼幸運,李小姐指,其中一名苦主用現金買了3,000多元的套票,現在不知如何是好。

位於Millbrae市的按摩店繼續是人去樓空,物業管理公司週二更將按摩院本來打開的門口鎖上,亦有顧客前來預約,才發現按摩院已經倒閉。

大約40名苦主透過微信建立了一個群組,商量下一步的對策,李小姐透露,有按摩師打算報警,而她就考慮去聖馬刁縣(San Mateo)地檢處一個消費者權益部投訴。

