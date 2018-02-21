灣區連鎖按摩院突倒閉 預購套票苦主現身說法（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

A Perfect Day Spa按摩院突然倒閉，首當其衝受到影響的是預購了套票的顧客，他們的損失從數百元到數千元不等，有苦主表示，在1月底才購買新的按摩套票，當時店裏的生意非常好，完全沒有倒閉的預兆。

李小姐是中半島Millbrae市A perfect Day Spa的顧客，光顧這間按摩院已經有5年，幾乎每星期去一次，她表示，按摩院環境舒適，按摩師的技術及服務態度很好，因此為了支持按摩師，李小姐常常都會預購套票，最新一個大約包括30多個小時的套票，在1月21日購買 ，用了大約1,000元，連同以前買下了一共有50多個小時的服務。

按摩院顧客李小姐說：”每次他們的前枱都很踴躍叫我去買套票，那我就為了幫所有人的生意，而且現在是新年，我剛剛買了一個，他們的業績壓力非常大，有時候幾個按摩師致電到我家，問我要不要買套票。”

李小姐表示，自己從事房地產工作，對商舖空間利用很敏感，按摩院佔地約13,000平方呎，但她每次去按摩的時候，空置的地方總是很多，令她常常擔心按摩院如何達到收支平衡，因此每次買套票前，李小姐都會問按摩院的生意如何。

李小姐說：”職員說週末預約滿得連吃飯的時間都沒有，所以他們跟我說你放心好了，生意這麼火爆，不可能延續不下去，所以沒人有預感會倒閉)。”

不過李小姐的擔憂最後成為事實，因為李小姐算是熟客，所以有職員上週五致電通知她按摩院倒閉的消息。

李小姐說：”我第一個反應是，這些員工怎麼辦呢？灣區現在的收費這麼厲害，他們的受損比我的受的更嚴重，因為畢竟我只是消費者，完了以後，我才想到我要去試試聯絡我的信用卡公司能否追回來，因為是1月份發生的事。”

李小姐較為小心謹慎，因此她每次都要求拿收據，不過有其他苦主就沒有那麼幸運，李小姐指，其中一名苦主用現金買了3,000多元的套票，現在不知如何是好。

位於Millbrae市的按摩店繼續是人去樓空，物業管理公司週二更將按摩院本來打開的門口鎖上，亦有顧客前來預約，才發現按摩院已經倒閉。

大約40名苦主透過微信建立了一個群組，商量下一步的對策，李小姐透露，有按摩師打算報警，而她就考慮去聖馬刁縣（San Mateo）地檢處一個消費者權益部投訴。

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