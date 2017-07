南灣兩越裔涉打劫Verizon店 犯案手法如電影橋段

By

【KTSF 崔凱橋報導】

兩名越裔男子在南灣Cupertino市的Verizon Wireless門市,用像電影情節一樣的盜竊手法,偷去約值14萬的電子產品,不過最終難逃法網。

警方表示,在剛過去的星期一清晨,匪徒在位於Stevens Creek大道20735號 的Verizon Wireless門市的天台,首先鑽了一個可從上層進入店內的洞。

警方估計他們有詳盡的計劃,帶齊所有的盜竊工具,他們還切斷店內的警報器及閉路電視的網絡。

二人進入店後,再用電鋸鋸開金屬儲物門,偷走了189件產品,包括蘋果的平板電腦、iPhone,以及Samsung 的Galaxy手機,市值大約138,000元。

警方在接報後不久,在聖荷西的Meridian大道發現一輛停在架空天橋下的銀色凌治房車,警員與車上的兩個男人對話期間,看到後座有多件蘋果產品,並在車尾箱起回所有的贜物和盜竊工具。

兩個被捕疑犯為40歲的San Jose居民Tan Nguyen,及38歲的American Canyon居民Marc Tran。

警方解釋能夠迅速拘捕疑犯的原因,是因為被盜的其中一部被盜的電話,設有跟蹤裝置,因而鎖定了疑犯的所在的位置。

