南灣兩越裔涉打劫Verizon店 犯案手法如電影橋段

【KTSF 崔凱橋報導】
兩名越裔男子在南灣Cupertino市的Verizon Wireless門市，用像電影情節一樣的盜竊手法，偷去約值14萬的電子產品，不過最終難逃法網。
警方表示，在剛過去的星期一清晨，匪徒在位於Stevens Creek大道20735號 的Verizon Wireless門市的天台，首先鑽了一個可從上層進入店內的洞。
警方估計他們有詳盡的計劃，帶齊所有的盜竊工具，他們還切斷店內的警報器及閉路電視的網絡。
二人進入店後，再用電鋸鋸開金屬儲物門，偷走了189件產品，包括蘋果的平板電腦、iPhone，以及Samsung 的Galaxy手機，市值大約138,000元。
警方在接報後不久，在聖荷西的Meridian大道發現一輛停在架空天橋下的銀色凌治房車，警員與車上的兩個男人對話期間，看到後座有多件蘋果產品，並在車尾箱起回所有的贜物和盜竊工具。
兩個被捕疑犯為40歲的San Jose居民Tan Nguyen，及38歲的American Canyon居民Marc Tran。
警方解釋能夠迅速拘捕疑犯的原因，是因為被盜的其中一部被盜的電話，設有跟蹤裝置，因而鎖定了疑犯的所在的位置。
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