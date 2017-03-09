南灣漢涉跟蹤滋擾未成年少女 至少19人受害

【KTSF 陳令楠報導】
南灣Cupertino市一名男子，涉嫌在過去幾年間跟蹤、騷擾至少19名未成年少女，週三被警方拘捕。
警方公佈35歲疑犯Rajeev Sanhi的照片，警方透露，Sanhi接近這些未成年受害者，並贈送禮物、演唱會門票等物品，現年14歲的一名受害者拒絕疑犯後，多次被跟蹤，即使其家人介入，疑犯仍繼續滋擾受害者。
警方週三拘捕Sanhi時，在其家中起出一些將會送給受害者的禮物，以及多名受害者的照片。
警方稱Sanhi曾經在南灣多地，包括Saratoga、Los Altos、Los Gatos、聖荷西市，以及南加州洛杉磯等地有過類似行為。
Sanhi曾自願在灣區的一些教堂及青年組織擔任青年顧問義工，警方估計，本案可能還有其他受害人，呼籲他們儘快聯絡警方。
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