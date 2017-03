南灣漢涉跟蹤滋擾未成年少女 至少19人受害

By

【KTSF 陳令楠報導】

南灣Cupertino市一名男子,涉嫌在過去幾年間跟蹤、騷擾至少19名未成年少女,週三被警方拘捕。

警方公佈35歲疑犯Rajeev Sanhi的照片,警方透露,Sanhi接近這些未成年受害者,並贈送禮物、演唱會門票等物品,現年14歲的一名受害者拒絕疑犯後,多次被跟蹤,即使其家人介入,疑犯仍繼續滋擾受害者。

警方週三拘捕Sanhi時,在其家中起出一些將會送給受害者的禮物,以及多名受害者的照片。

警方稱Sanhi曾經在南灣多地,包括Saratoga、Los Altos、Los Gatos、聖荷西市,以及南加州洛杉磯等地有過類似行為。

Sanhi曾自願在灣區的一些教堂及青年組織擔任青年顧問義工,警方估計,本案可能還有其他受害人,呼籲他們儘快聯絡警方。

