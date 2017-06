By

南灣Cupertino市議會一致通過在市內興建為低收入長者而設的可負擔房屋,預料明年中開始接受申請。

名為The Veranda的可負擔房屋,位於Stevens Creek大道,在Vallco購物中心附近。

新的可負擔房屋設有18個studio開放式單位,對象是給低收入以至極低收入的62歲長者租住。

以今年收入標準為例,在Cupertino地區,一人收入不超過59,400元算是低收入,而年收入25,100元就算是極低收入人士。

Cupertino規劃部門預料,這棟長者屋將於明年底落成,明年中開始接受申請,在Cupertino居住或工作人士將獲得優先考慮。

