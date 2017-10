By

【KTSF 黃恩光報導】

有兩名舊金山市參事週二提出立法,建議在市內成立文化區,保護華埠等有特色的社區,避免受到都市發展的侵蝕。

市參事Hillary Ronen和Malia Cohen建議市政府在市內設立文化區,保護華埠、Mission區、日本城以及Castro等社區,因為這些社區有獨特的文化,集合了歷史建築物、小商業、服務業和文化藝術,居民又是同一族裔,或有著相同的背景。

法案指出,舊金山樓價不斷上升,逼使居民要遷出這些有特色的社區,為了避免社區進一步變成有錢人才住得起的區,法案要求多個市府部門合作,為文化區提供持續的經濟援助,並增加可負擔房屋,設法保留社區原有的特色。

市參事Ronen的發言人表示,這項立法會提供渠道,讓社區可以爭取成為文化區,不過社區本身必須團結,向代表他們的市參事以及市府,主動表達要成為文化區的意願。

