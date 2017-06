By

【KTSF 古琳嘉報導】

申請入讀加州州立大學系統(CSU)的學生要注意了,只要是符合資格的學生都將保證錄取,並很快就會從該校23間分校當中的至少一間學校,收到錄取通知。

州大23間分校一共有48萬名學生,由於新的財政年度預算,州大獲得的撥款增加1,250萬,除了用來幫助提高學生畢業率,也可以增加錄取2,500名新生。

此外,州大採用新的政策,對於符合申請資格的加州本地學生,如果被原本申請的分校拒絕,州大會在其它仍有學位的分校當中,為該名學生安排名額,也就是保障錄取。

每年都有約3萬名學生雖然達到錄取標準,卻因為名額已滿而無法入讀 ,新政策有望改善這種情況。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。