“翡翠江南”中餐廳將結業 70多名員工面臨失業（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

4年前在舊金山聲勢浩大，開設第一間北美分店的”翡翠江南”中餐廳，日前宣布即將關門，有70多名員工面臨失業。

2014年11月，新加坡翡翠餐飲集團在舊金山金融區Embarcadero 開設北美第一家分店”翡翠江南”，餐廳不僅位置好，可以看到渡輪碼頭及海徬風景，而且有兩萬平方呎空間。

母公司法國奢侈品牌路易威登集團更投資1,400萬元做內部裝修，因此中式餐點也走高級路線，不過由於價位較高，也令不少食客望而卻步。

翡翠餐飲集團發言人Sam Singer表示，作為北美第一家”翡翠江南”，餐廳4年來整體經營不錯，也打開了知名度，集團未來將有新的經營計劃。

Singer說：”翡翠餐廳很可能已賣掉，公司會在舊金山尋找另一地點開另一間餐廳，並打算在東西兩岸都開店。”

Singer說，翡翠餐飲集團再開店的話，仍繼續走高級路線，不過在經營策略上會稍作改變。

Singer說：”翡翠相信未來會更好，將著重高級中餐，而且改成快速服務形式，快捷服務高級中餐。”

Singer透露，”翡翠江南”的店面租約已賣給接手的新東家，改名後仍繼續經營餐廳生意，不過他拒絕透露新東家的名字。

“翡翠江南”在本週六6月30日最後一天營業，之後只會服務私人預約活動，一直到8月14日，公司已發信給面臨失業的77名員工。

Singer說：”我們相信一部分人，會受僱於新餐廳，新東主有意聘用他們。”

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