“翡翠江南”中餐廳將結業 70多名員工面臨失業（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

4年前在舊金山聲勢浩大,開設第一間北美分店的”翡翠江南”中餐廳,日前宣布即將關門,有70多名員工面臨失業。

2014年11月,新加坡翡翠餐飲集團在舊金山金融區Embarcadero 開設北美第一家分店”翡翠江南”,餐廳不僅位置好,可以看到渡輪碼頭及海徬風景,而且有兩萬平方呎空間。

母公司法國奢侈品牌路易威登集團更投資1,400萬元做內部裝修,因此中式餐點也走高級路線,不過由於價位較高,也令不少食客望而卻步。

翡翠餐飲集團發言人Sam Singer表示,作為北美第一家”翡翠江南”,餐廳4年來整體經營不錯,也打開了知名度,集團未來將有新的經營計劃。

Singer說:”翡翠餐廳很可能已賣掉,公司會在舊金山尋找另一地點開另一間餐廳,並打算在東西兩岸都開店。”

Singer說,翡翠餐飲集團再開店的話,仍繼續走高級路線,不過在經營策略上會稍作改變。

Singer說:”翡翠相信未來會更好,將著重高級中餐,而且改成快速服務形式,快捷服務高級中餐。”

Singer透露,”翡翠江南”的店面租約已賣給接手的新東家,改名後仍繼續經營餐廳生意,不過他拒絕透露新東家的名字。

“翡翠江南”在本週六6月30日最後一天營業,之後只會服務私人預約活動,一直到8月14日,公司已發信給面臨失業的77名員工。

Singer說:”我們相信一部分人,會受僱於新餐廳,新東主有意聘用他們。”

