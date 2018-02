By

【i-CABLE】

在香港黃大仙祠,大批善信在子時上頭炷香,有善信祈求新一年社會少些爭拗,亦有人祝願家人身體健康。

踏入子時,大批善信爭上頭柱香,這個時刻又怎可少得善信黃夏蕙?

王先生每年都來,希望新一年社會少些爭拗,有年輕人說是為家人而來。

除了來上香,有些善信還喜歡帶風車來,在香爐上轉一轉,讓風車吸收靈氣,新一年愈轉愈好運。黃大仙祠在新春期間會延長開放時間方便善信。

