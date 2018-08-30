麥凱恩靈柩移送鳳凰城議會大樓 奧巴馬小布殊受邀致悼詞

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨大老麥凱恩的靈柩，已經停放在他家鄉阿里桑那州的鳳凰城議會大樓，供民眾瞻仰遺容，前總統奧巴馬透露，4月時麥凱恩就邀請他致悼詞，令他感到很意外。

週三開始首先在鳳凰城的議會大樓內 ，為麥凱恩舉行私人悼念儀式，直系親屬都有參加。

麥凱恩遺孀就吻別亡夫，其他重量級政客也有出席，向麥凱恩作最後致敬，緬懷他過去幾十年來，對國家的服務以及對家鄉阿里桑那州的愛戴，這些政客當中包括阿里桑那州州長Doug Ducey。

他指出，試想阿里桑那州沒了麥凱恩，就好像他們的州沒了大峽谷一樣，感覺就是不自然。

Ducey說：”麥凱恩可能是唯一的政客，能撇開政治，而團結一個州和國家。”

麥凱恩的悼念儀式，週三開放給公眾瞻仰，然後到週五，靈柩就會運往首都華盛頓的國會山莊以及國家大教堂舉行紀念儀式。

前總統奧巴馬與小布殊會發表悼詞，現任總統特朗普不會出席，由副總統彭斯代表。

麥凱恩生前吩咐家人，不得邀請特朗普，他反而邀請在競選總統時，擊敗他的奧巴馬與小布殊發表悼文。

奧巴馬說麥凱恩在4月時向他發出邀請時，他感到很意外，因為他同麥凱恩的交往不深。

有認識麥凱恩的人士指出，2008年的總統選戰，麥凱恩同奧巴馬尖銳對立，過後彼此的關係也冷淡，麥凱恩居然邀請奧巴馬為自己發表悼詞，意味麥凱恩要向全國傳達一個信息，要大家知道，政見不同，在選戰中成為敵人，但都不會忘記彼此相連，互相尊重，這是美國民主制度的特點 。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。