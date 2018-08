麥凱恩靈柩移送鳳凰城議會大樓 奧巴馬小布殊受邀致悼詞

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨大老麥凱恩的靈柩,已經停放在他家鄉阿里桑那州的鳳凰城議會大樓,供民眾瞻仰遺容,前總統奧巴馬透露,4月時麥凱恩就邀請他致悼詞,令他感到很意外。

週三開始首先在鳳凰城的議會大樓內 ,為麥凱恩舉行私人悼念儀式,直系親屬都有參加。

麥凱恩遺孀就吻別亡夫,其他重量級政客也有出席,向麥凱恩作最後致敬,緬懷他過去幾十年來,對國家的服務以及對家鄉阿里桑那州的愛戴,這些政客當中包括阿里桑那州州長Doug Ducey。

他指出,試想阿里桑那州沒了麥凱恩,就好像他們的州沒了大峽谷一樣,感覺就是不自然。

Ducey說:”麥凱恩可能是唯一的政客,能撇開政治,而團結一個州和國家。”

麥凱恩的悼念儀式,週三開放給公眾瞻仰,然後到週五,靈柩就會運往首都華盛頓的國會山莊以及國家大教堂舉行紀念儀式。

前總統奧巴馬與小布殊會發表悼詞,現任總統特朗普不會出席,由副總統彭斯代表。

麥凱恩生前吩咐家人,不得邀請特朗普,他反而邀請在競選總統時,擊敗他的奧巴馬與小布殊發表悼文。

奧巴馬說麥凱恩在4月時向他發出邀請時,他感到很意外,因為他同麥凱恩的交往不深。

有認識麥凱恩的人士指出,2008年的總統選戰,麥凱恩同奧巴馬尖銳對立,過後彼此的關係也冷淡,麥凱恩居然邀請奧巴馬為自己發表悼詞,意味麥凱恩要向全國傳達一個信息,要大家知道,政見不同,在選戰中成為敵人,但都不會忘記彼此相連,互相尊重,這是美國民主制度的特點 。

