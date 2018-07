By

金門大橋過橋費於週日加價25仙,每程車最高收費可達8元。

從週日起,通過車牌識別收費的汽車,過橋費會升至8元,使用FasTrak電子收費系統的汽車,過橋費會加至7元。

至於有3名乘客或以上的共乘車輛,在早上5至9時及下午4時至6時的高峰期,過橋費是5元。

今次加價是5年前已經計劃好,會是這個計劃中最後一次加價。

金門大橋是灣區收費最高的大橋,明年起,其他灣區的橋樑亦會加價一元。

除了橋費外,東灣巴士公司AC Transit亦會加價,成人用現金買票,單程票會加一毫,由2.25元升至2.35元,成人月票加至84.6元。

