英國一名記者週四下午在斯里蘭卡渡假時,懷疑被一條鱷魚襲擊咬走,當地海軍潛水員已於週五尋回其屍體。

遇害的Paul Stewart McClean是金融時報記者,他週四下午在一個潟湖被發現失蹤,金融時報在網站上稱,當地官員對其同行友人說,他可能被鱷魚襲擊。

當局仍在調查其死因,金融時報主編篇形容,McClean是一名富有天份的年輕記者,前途無限。

