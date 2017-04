By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山新上任的警察局局長,近幾個月開始到市內各區與市民作近距離的對話,局長週四晚就去到日落區,了解當地的治安問題。

舊金山市參事湯凱蒂(Katy Tang)說:”我認為直接聽居民的意見會更有力,尤其是日落區,很多人覺得一般都較安全,會被警方忽視,居民有時想獲更多關注。”

這次社區會議吸引了數十名居民出席,對於區內的治安,他們都很關心,根據Taraval警局發放的資料,單單在過去的3月份,這個警區就發生了21宗劫案,57宗入屋行劫案,以及157宗汽車爆竊案。

Taraval警局局長表示,在入屋行劫案方面,她留意到有賊人透過門外的擺飾,裝修等,專門尋找華裔的家庭落手,他呼籲市民盡量將這些的擺飾收好,不要讓賊人有機可乘。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。