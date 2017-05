報告指舊金山Muni罪案數字降 捷運則上升

By

【KTSF 游瑋珊報導】

在公共交通的罪案問題上,舊金山的Muni公車和灣區捷運(BART)獲派表現各異的成績表,Muni錄得罪案宗數跌至4年新低,但捷運就有增加。

舊金山交通局去年的調查顯示,針對車上可能發生的罪案,只有五成五的Muni乘客在車上覺得安全,局方的最新數據多少為乘客帶來好消息。

以行駛每10萬英里計,Muni今年2月錄得罪案有3.8宗,跌至4年來的新低,比起2013年平均的12.2宗顯著下降。

舊金山交通局發言人Paul Rose說:”我們投放許多資源和努力,確保乘客的安全顧慮獲妥善處理。”

有關注乘客權益團體期望,罪案率能進一步改善,有乘客說,希望罪案不但今年,而是年復年下降。

也有乘客說,要談安全,得顧及最易受影響的社群,對他而言安全,不代表對長者或殘疾人士也安全,家長也可能擔心首次獨自搭Muni的孩子的安全。

相對Muni的成績亮麗,捷運錄得的罪案就有增加,以每100萬乘客計,由前年的1.61宗,增加至去年的2.24宗。

Muni相信,除警方在罪案率較高的地區增派警力,在車內安裝監控鏡頭也有一定作用,目前每輛車就有約8至12個。

至於去年初曾經爆出車上監控鏡頭其實並沒進行錄影的捷運,之前就曾承諾會在7月完成安裝確實能用的鏡頭。

