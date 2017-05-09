報告指舊金山Muni罪案數字降 捷運則上升

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【KTSF 游瑋珊報導】

在公共交通的罪案問題上，舊金山的Muni公車和灣區捷運（BART）獲派表現各異的成績表，Muni錄得罪案宗數跌至4年新低，但捷運就有增加。

舊金山交通局去年的調查顯示，針對車上可能發生的罪案，只有五成五的Muni乘客在車上覺得安全，局方的最新數據多少為乘客帶來好消息。

以行駛每10萬英里計，Muni今年2月錄得罪案有3.8宗，跌至4年來的新低，比起2013年平均的12.2宗顯著下降。

舊金山交通局發言人Paul Rose說：”我們投放許多資源和努力，確保乘客的安全顧慮獲妥善處理。”

有關注乘客權益團體期望，罪案率能進一步改善，有乘客說，希望罪案不但今年，而是年復年下降。

也有乘客說，要談安全，得顧及最易受影響的社群，對他而言安全，不代表對長者或殘疾人士也安全，家長也可能擔心首次獨自搭Muni的孩子的安全。

相對Muni的成績亮麗，捷運錄得的罪案就有增加，以每100萬乘客計，由前年的1.61宗，增加至去年的2.24宗。

Muni相信，除警方在罪案率較高的地區增派警力，在車內安裝監控鏡頭也有一定作用，目前每輛車就有約8至12個。

至於去年初曾經爆出車上監控鏡頭其實並沒進行錄影的捷運，之前就曾承諾會在7月完成安裝確實能用的鏡頭。

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