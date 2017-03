By

【KTSF 崔凱橋報導】

德州一輛小型巴士和一輛輕型貨車相撞,造成至少13人死亡。

事發於週三下午約12點半,一架載有14名來自同一間教會的長者小型巴士,在參加完活動回程,巴士駛至San Antonio西面的一條公路時出事,撞上一部輕型貨車,兩輛出事汽車迎頭相撞,車頭嚴重損毀。

事件造成包括巴士司機在內的13人死亡,另外一名長者傷勢嚴重,貨車司機亦受傷送院,但目前情況穩定。

當局調查後稱,是肇事的輕型貨車衝入對面車道,引發車禍。

