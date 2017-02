By

【KTSF 崔凱橋報導】

大氣河風暴帶來的連場大雨,加州多處地方出現水浸,當中灣區以南Santa Cruz縣及Monterey縣災情嚴重。

週一受風暴影響,Santa Cruz的17號公路南行線部分道路,因樹木倒塌及山泥傾瀉,週一下午需要封路。

另外,當局週一晚下令緊急疏散居住在Monterey縣Carmel河附近的居民,預料河水週二會上漲至11英尺,在警界線範圍,但降雨持續,當局憂慮河水有機會超過防洪線。

國家氣象局表示,Monterey縣在24小時已經錄得超過1吋半的雨量,是近年來最嚴重的一場風暴。

