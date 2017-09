By

東灣Antioch市警方週四在一個油站發現6個信用卡資料盜取器,呼籲曾到涉事油站的民眾,盡快檢查個人的銀行帳戶。

警方表示,週四早上大約11時6分接報指,位於Somersville路2101號Valero油站的加油收費箱中,發現6個信用卡資料盜取器,而盜取器能讓第三者取得信用卡的資料。

警方呼籲曾到該油站,並使用過信用或銀行卡,應立刻檢查銀行戶口,如發現戶口有被人盜用的情況,應盡快報警。

當局對事件展開調查,任何人如有案件的線索,請致電(925) 778-2441與警方聯絡。

