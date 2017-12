貨車撞海灣大橋收費站 華裔女收費員喪命

By

上週六海灣大橋位於東灣奧克蘭的收費廣場發生致命車禍,消息指46歲女死者韓思思(Si Si Han)是華裔,而警方亦拘捕涉嫌撞死她的貨車司機,懷疑司機酒後駕駛。

現場畫面所見,撞擊威力之大,將貨車分成一半,車頭嚴重變形,殘骸散滿一地,而韓思思當時所在的收費亭,頂部亦被削去。

韓思思的同事表示,週六早上約5時,她當時看到一輛貨車在80號公路西行線,以高速駛至收費廣場,貨車先撞倒正在排隊等候繳費的車輛,再撞向韓思思所在的14號收費亭。

這名員工表示,事件發生得太快,她已經即時呼叫韓思思,叫她趕快從收費亭中出來,不過韓思思已經沒有回應。

韓思思最後被證實死亡,遺下丈夫及一名10歲大的女兒,同事形容韓思思有一個幸福的家庭,而韓思思亦是一名好員工。

警方指,貨車司機及一名乘客當時被拋出車外,司機身受重傷,乘客的傷勢則較輕,另外有5人亦受傷送院。

警方其後拘捕駕駛貨車的32歲司機Daniel Berk,他居住在Foster City,他涉嫌酒後駕駛及涉及車輛的誤殺罪被捕,該名司機仍然留醫,情況嚴重。

封閉的行車線上週六旁晚時分逐漸解封,現場亦有工作人員清理現場的殘骸。

警方指,現階段會調查收費廣場的閉路電視,看看能否確實知道車禍發生的經過。

由於海灣大橋收費站廣場其中一個在意外中損壞的收費亭,週一仍未能開放,預計對週一早上高峰時段交通造成嚴重影響,交通局呼籲使用海灣大橋的民眾,可以選擇其他途徑前往舊金山。

