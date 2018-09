支撐鋼樑現裂縫 舊金山跨灣運輸中心暫時關閉

By

【KTSF 林佩樺報導】

剛剛啟用才一個多月的舊金山跨灣運輸中心(Transbay Transit Center)因為發現鋼樑有大裂縫,週二下午宣佈暫時關閉,所有在該中心營運的巴士服務,將改用旁邊的臨時車站。

週二下午4點半左右,舊金山跨灣運輸中心被迫關閉,在舊金山造成交通大亂。

臨時巴士總站位於Howard街與 Main街交界附近,在新跨灣運輸中心工程進行的8年間,已用作臨時巴士總站,至於新中心何時才會重開,目前仍是未知數。

中心負責人表示,檢驗人員週二早上在3樓發現一根支撐屋頂花園,6.5英尺厚的橫鋼樑有裂縫。具體原因目前尚不清楚。

而這個中心兩星期前就首先發現,造價3,200萬元的屋頂公園,半哩長的行人通道開始出現裂痕和凹陷,需要修補,當局至今仍在研究造成問題的原因。

舊金山跨灣運輸中心花費22億元打造,才剛啟用一個多月,距離出現下沉問題的千禧大樓只有半個街口。

