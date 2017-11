灣區商業捕蟹季節展開 遇上風暴吹襲有何影響（視頻）

By

灣區商業捕蟹季節週三正式開始,吹襲灣區的風暴對首日捕蟹活動造成什麼影響?

往年在捕蟹季首日,碼頭從清晨開始就繁忙起來,今年碼頭則比較安靜,只來了兩艘漁船停泊。

有漁船開回碼頭,週三不打算出去捕蟹。

船長說,灣區週三有風暴,他們不會冒險出海捕蟹,會看看週四的天氣如何,再決定是否出海。

亦有漁夫說,有的漁船為了避開風暴,早在週二晚就已經出海捕蟹,直至週三清晨,商業捕蟹活動正式開始,才會收籮回來。

Caito漁業經營者Max Boland說:”目前我們在等著看,首先回來的船隻收穫如何,我們還不清楚收穫的狀況。”

有小食舖東主期待週四下午海鮮批發商送來第一批蟹。

小食舖東主黃月娥說:”年年都是等這個時間的了,因為現在生意最淡,如果沒有蟹季,就沒有什麼客人來買東西了。”

但並非所有人都期待蟹季到來,自然保護組織Center for Biological Diversity於上個月入稟控告加州魚獵部門 ,譴責當局並未做好措施,防止鯨魚、海龜等野生動物被蟹籮纏著,導致受傷或死亡,他們選擇在捕蟹季首日重申立場。ews::L3rd



Center for Biological Diversity律師Kristen Monsell說:”加州政府可以採取一些措施,減少海洋生物被纏著的危險,包括禁止在鯨魚出沒之處放蟹籮,例如Monterey灣,或者減少水域中容許的捕蟹籮。”

有漁夫透露,海鮮加工商與他們在幾日前達成協議,每磅Dungeness螃蟹將以3元的價格交易,這個價格將會在捕蟹季內受各因素影響上下波動。

