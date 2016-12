By

【KTSF 張麗月報導】

由於美國多州捕蟹的漁民對螃蟹的價格談不攏而在週三發動罷工,因此有可能影響螃蟹的供應和售價。

加州北海岸Humboldt Bay ,包括北加州沿岸的太平洋Bodega Bay以至俄勒岡州及華盛頓州等地的捕蟹漁民,由於就珍寶蟹的價錢談不攏,週三開始罷工,因此有可能影響螃蟹的供應,從而可能推高蟹的售價。

大手買家要求將批發價每磅2.75元,但漁民則要求每磅3元。

另一方面,在北加州、俄勒岡和華盛頓州今年的蟹季有部份時間要推遲,因為檢驗顯示 在蟹裡面含有一種天然的神經毒素多摩酸(domoic acid)。

